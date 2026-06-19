◇セ・リーグ 中日3―2巨人（2026年6月19日 東京ドーム）

中日の金丸夢斗投手が巨人戦初勝利を挙げた。6回2失点の粘投。巨人先発・竹丸との背番号21のドラ1左腕対決を制した。

交流戦明けのリーグ再開初戦。金丸は力の限り腕を振った。

4回までスコアボードに0を刻んだが、3点リードの5回に岸田に左翼席へ2ランを被弾。6回は2死一、三塁のピンチを招いた。対峙（たいじ）したのは1番・浦田。中前へ抜けようかという打球を遊撃手の村松が横っ跳びで好捕し、二塁送球でアウトにした。抜けていれば同点の場面。村松のビッグプレーに救われた形だ。

序盤に援護をもらった。2回に先頭のサノーが中前打で出塁すると、細川、石川が連続四球。満塁の好機で7番・村松が燃えた。竹丸の初球の直球を仕留め、右前適時打。サノーが先制のホームを踏んだ。なお続く満塁の好機で、田中が左犠飛。3回には石伊が左翼へソロ本塁打を放ち、リードを広げた。

降板後に金丸は「打たれたボールは高かったので 反省し次に生かしたいです」とコメントした。

7回からは橋本、吉田、松山の継投で逃げ切り。カード初戦を1点差で制した。