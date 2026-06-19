2018年5月に63歳で亡くなった歌手、西城秀樹さんの長男で歌手や俳優として活動している木本慎之介（22）。最新のオフショットに反響が寄せられている。

【映像】木本慎之介、父・西城秀樹さんに似てると話題の姿（複数カット）

Instagramに自撮り動画や近影を投稿すると、「パパにそっくり」「大きくなられて…秀樹さんに似てる」「どこかお父さんの面影があるような…ステキです」などのコメントが寄せられ、父親の西城さんに似ていると話題になっている木本。

2024年から本格的に芸能活動を開始し、2025年には、人気音楽サバイバル番組『現役歌王JAPAN』に出演。西城さんの名曲『ブルースカイ ブルー』を披露し、多くの反響があったという。

2026年8月30日には、初となるワンマンライブを予定している。

木本慎之介、最新のオフショットに反響

6月17日は、雑誌撮影の裏側を映したオフショット動画を投稿。

ファンからは、「雑誌撮影めっちゃおしゃれでかっこいい。初のワンマンライブもおめでとう」「慎之介くんすごく爽やかで、ほんとにかっこいいです!!」など多くの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）