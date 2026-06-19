神奈川県民必見！キャッシュレス決済でポイント最大20％還元。「かなトク！」は6月19日から実施中。
神奈川県は、総額180億円相当のキャッシュレス決済時ポイント等を還元するサービス「かながわトクトクキャンペーン！（愛称：かなトク！）」を、2026年6月19日0時から開始しています。
ポスターやステッカーが目印！
本キャンペーンは、長引く物価高騰によって影響を受けている消費者の負担の軽減と、県内事業者の支援を目的とするもの。
還元総額は180億円相当、ポイント等の還元率は最大20％です。
県内の対象店舗で、代金をキャッシュレス決済サービスで支払うと、1人あたり2500円相当（6決済サービスで最大1万5000円相当）のポイント等が付与されます。1回の支払における付与上限は1500円相当です。
対象店舗は、県内に所在し、キャンペーンポスターやステッカーなどの掲示がある、キャッシュレス決済を導入している店舗。コンビニエンスストアなどは、原則対象外となります。
対象のキャッシュレス決済は、「AEON Pay」「au PAY」「d払い」「PayPay」「メルペイ」「楽天ペイ」の6つ。
還元上限額180億円に達する見込みとなった場合、キャンペーンは早期終了となる場合があります。
対象外の店舗や商品など、詳しくは公式サイトでチェックしてみて。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）