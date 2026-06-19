神奈川県民必見！キャッシュレス決済でポイント最大20％還元。「かなトク！」は6月19日から実施中。

神奈川県は、総額180億円相当のキャッシュレス決済時ポイント等を還元するサービス「かながわトクトクキャンペーン！（愛称：かなトク！）」を、2026年6月19日0時から開始しています。

ポスターやステッカーが目印！

本キャンペーンは、長引く物価高騰によって影響を受けている消費者の負担の軽減と、県内事業者の支援を目的とするもの。

還元総額は180億円相当、ポイント等の還元率は最大20％です。

県内の対象店舗で、代金をキャッシュレス決済サービスで支払うと、1人あたり2500円相当（6決済サービスで最大1万5000円相当）のポイント等が付与されます。1回の支払における付与上限は1500円相当です。

対象店舗は、県内に所在し、キャンペーンポスターやステッカーなどの掲示がある、キャッシュレス決済を導入している店舗。コンビニエンスストアなどは、原則対象外となります。

対象のキャッシュレス決済は、「AEON Pay」「au PAY」「d払い」「PayPay」「メルペイ」「楽天ペイ」の6つ。

還元上限額180億円に達する見込みとなった場合、キャンペーンは早期終了となる場合があります。

対象外の店舗や商品など、詳しくは公式サイトでチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）