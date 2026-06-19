【6月19日の契約情報】補強を進める茨城に琉球のエースが移籍…豪州の名将が来日などスタッフ発表も続々

6月19日、Bリーグの各クラブから、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けた選手やスタッフの契約情報、退団などが発表された。

去就が注目されていたヴィック・ロー獲得を茨城ロボッツが発表。Bプレミアに向けて、急ピッチに強化を進めるクラブに優勝経験を持つウィングが加入した。

悲願の初優勝を果たした長崎ヴェルカの新ヘッドコーチにオーストラリアの名将、ディーン・ヴィッカーマンが就任。かつて、馬場雄大とメルボルン・ユナイテッドで共闘した指揮官がどのようなバスケを披露するのか、注目が集まる。

その他、新ヘッドコーチの就任が決まっているサンロッカーズ渋谷と信州ブレイブウォリアーズのスタッフ陣も続々と発表。特にSR渋谷は東京サンロッカーズとして来シーズンに再スタートを切るだけに、どのような新風を吹き込んでくれるのか、目が離せないところだ。

6月19日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。

■6月19日のBリーグ契約情報



＜選手＞



ヴィック・ロー（茨城／琉球から移籍）



鶴巻啓太（群馬／茨城から移籍）



マックス・フィードラー（FE名古屋／ベルギーから移籍）



松本健児リオン（長崎／契約継続）



森川正明（長崎／契約継続）



藤澤尚之（熊本／福井から移籍）



田中幸之介（TUBC／契約継続）



上良潤起（立川／横浜EXから移籍）



横山悠人（岡山／信州から移籍）



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カリム・エゼディン（横浜EX／レバノンへ移籍）



LJ・ピーク（立川／契約満了）



伊藤修人（八王子／契約満了）※クラブスタッフとして契約

＜スタッフ＞



浜中謙（SR渋谷TAC／名古屋Dから移籍）



ロビー・マッキンレイ（SR渋谷AC／オーストラリアから移籍）



ディーン・ヴィッカーマン（長崎HC／オーストラリアから移籍）



東山真（信州AGM兼通訳／愛媛から移籍）



ジョー・レディッシュ （信州AC／ニュージーランドから移籍）



東頭俊典（信州AC兼通訳／神戸から移籍）



菊地敦友（信州AC／静岡から移籍）



島田裕文（信州AC／アイシンから移籍）



枝折康孝（奈良AC／山口から移籍）



ファクンド・ムリアス（鹿児島AC／メキシコから移籍）



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廣瀬慶介（東京Z AC／鹿児島へ移籍）