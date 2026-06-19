【ねこを追うより皿を引け】意思が強い！ 皿を離してくれないねことの駆け引き
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言葉の意味は変化していくもの。
であればことわざや慣用句に、現代を生きるねこの価値観を加えて新たな解釈をしても良いはず!?
昔から使われていることばが時代と共に変わっていって本来のものとは違う意味になっても、ほとんどの人が気にも留めないことが多いですよね。
ならば、そこにねこの価値観を混ぜてもいいのでは？ と考えたのは、WEBアニメも人気の『ねこむかしばなし』を展開するぱんだにあさん。
そんな、ゆるさを体現したような次世代のことわざ学習コミックをぜひお楽しみください！
※本記事はぱんだにあ著の書籍『ねことわざ』から一部抜粋・編集しました。
■ねこを追うより皿を引け
皿の上に乗っている魚をねこが狙っています。どれだけねこを追い返しても戻ってきてしまうので、そんな時はねこではなく皿を移動させるのが一番です。そこから転じて「ねこを追うより皿を引け」は、その場しのぎをするのではなく根本を正すことが大切だという意味の例えになりました。でも、ねこに皿を追いかけられたらどうするんでしょうね。
著＝ぱんだにあ／『ねことわざ』