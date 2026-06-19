21日のチュニジア戦が記念すべき試合になる理由

北中米ワールドカップに参加している日本代表の次戦は、20日（日本時間21日）に行われるチュニジアとのグループリーグ第2戦。この試合の審判が着用する特別感あふれるウェアに、ファンの注目が集まっている。「かっこいいな」「激アツやん」とコメントが集まった。

この試合で主審を務める、ルーマニア人のイシュトヴァン・コヴァーチ氏らが着用するレフェリーウェアは、アディダスのロゴと象徴的な3本線が金色で彩られた特別デザイン。レフェリーパッチもトロフィーと「1000」という数字が入っている。この試合がW杯通算1000試合目となるためだ。

FIFA審判委員会のトップを務め、スキンヘッドで日本でも人気になったピエルルイジ・コリーナ氏が「ご存知ないかもしれないが、日本対チュニジアはとても特別な試合になる。というのも、W杯の歴史において1000試合目になるからだ。とても特別な一戦でレフェリーを務めるということを想像してみてほしい。こうした試合のレフェリーというのは何か特別な価値がある」と発表する動画に、日本のファンからもコメントが殺到している。

「ゴールドストライプかっこいいな」

「キリ番激アツやん」

「プレーする選手もピッチに立つ審判も歴史に残る試合だからすごい」

「メモリアルマッチということで、世界的な注目も高そう」

「記念すべき1000試合目 勝つど」

また「コリーナさん！ おそらく我々の世代にとって最高の主審。まだまだ元気そうだね」「サッカー疎い私でも『あの人だ』と認識できたわ」と、ユニホームを紹介する姿に注目する声も多かった。



（THE ANSWER編集部）