「元祖メガネっ子アイドル」として知られるタレント・時東ぁみ(38)が18日、自身のインスタグラムを更新。肉体作りの合同トレーニングに参加したことを報告した。



【写真】地味に見えるけど…こういうのがイチバン効くぅ～

8月9日に横浜で開催されるフィットネス大会「PURSUIT JAPAN」出場を宣言、肉体強化に努めている時東は、「合同トレーニングに参加してきた」とつづり、ワインレッドのブラトップ&スパッツ姿で体幹強化や肩周り、下半身を鍛える動画を投稿。「柔道整復師を持つトレーナーさんに教わったので、マシンを使わずとも体の正しい動き・呼吸でバチバチにキツいw体と知識の説得力って大事だよね!!」とみっちりトレーニングを行った。



「後半はカメラが回ってなくて…撮れてなかったwww」と、うっかり撮影ミスしてしまったのも鍛錬に熱中していたことの裏返し。2023年にはフィットネス大会の女性フィットウェアモデル部門で17人中3位に入賞、今夏の大会でも上位進出を目標にしている。



メリハリあるボディにシェイプされた二の腕や背中も美しいトレーニング動画には、ファンから「鍛えてるなぁ～って感じの締まったカラダしてますね!ホント素敵です」「ぁみちゃん頑張って」「楽しみながらだよ応援しています!」「さらに美しくなっていきますね」などとエールが送られている。



（よろず～ニュース編集部）