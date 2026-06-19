◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

中日は、接戦を競り勝ち、リーグ戦再開の初戦を白星発進した。

打線は、２回に村松の右前適時打と田中の左犠飛で２点を先制。３回には石伊の５号ソロで追加点を奪った。

先発した金丸は、６回に１０安打を許しながらも、２失点と粘投。３―０の５回２死からダルベックに左前打を許すと、岸田の４号２ランで、１点差に迫られた。６回には２死から増田の中前打と代打・坂本の右前打で一、二塁とピンチを広げたが、最後は浦田の中堅に抜けそうな打球を遊撃手・村松が滑り込んで好捕し、二塁でフォースアウト。味方の好守にも助けられ、１点差を守り切った。これで、自身のビジター連敗を４で止めて、５勝目をマーク。通算６試合目で、巨人戦初白星をつかんだ。

チームは、交流戦をセ・リーグで巨人の１０勝に次ぐ７勝１１敗で終えた。１４日の最終戦・日本ハム戦（エスコン）を勝利した際、「僕は風向きは変わると思っています」と手応えを口にしていた井上監督。これで借金は１８とした。この１勝を足がかりに、セ・リーグ最下位からの巻き返しを図る。