◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

巨人が中日に競り負け、リーグ戦再開は黒星発進。セ･リーグ首位から陥落した。先発の竹丸和幸投手が５回３失点で自身４連敗となる６敗目（５勝）。主砲のダルベック内野手を来日初となる３番スタメンで起用し、４番に今季初めて岸田行倫捕手を据えるなど打線を大幅に組み替えたが、好機にあと一本が出なかった。７回の攻撃でも守備妨害で同点機をつぶし、橋上秀樹監督代行の抗議も判定は覆らず。０・５ゲーム差でリーグ２位だった阪神とヤクルトがともに勝利したため、首位から３位へ転落した。

巨人のドラ１新人左腕にとって、またも白星が遠かった。先発の竹丸は２回に、安打と２者連続四球で無死満塁のピンチを招くと、村松の安打と田中の犠飛であっさりと２点を先制された。３回には中日の３番・石伊に甘く入ったチェンジアップを完璧にとらえられ、左翼席中段へ５号ソロを被弾。直球は１５０キロ超と力があったが、制球がなかなか定まらなかった。交流戦はプロ初完投含め２戦連続８回までマウンドに上がるも、計１５回２／３で援護点０。この日は粘れず、５回３失点でマウンドを降りた。「今日も先制点を与えてしまって…。申し訳ないです」とルーキー左腕はうつむいた。

打線もあと１点が遠かった。今季、開幕から４番を任せてきたダルベックを初めて３番スタメンで起用。代わりに４番には今季初めて岸田を据えた。さらに、８番にはプロ１１年目で初めて右翼でスタメン出場となる増田大輝を抜擢。リーグ戦再開のタイミングで、橋上監督代行が大胆な打線組み換えに踏み切ったが、チャンスになかなかあと１本が出なかった。

初回に松本剛と岸田の安打で２死一、二塁としたが、５番・キャベッジが投ゴロ。３回１死一、三塁からは、岸田が三直＆キャベッジが三ゴロに倒れ、無得点に終わった。助っ人砲はこの夜の２打席凡退で２６打席連続無安打。コンディション面でも代えざるを得ない状況が発生したため、４回表の守備から、キャベッジをベンチに下げ、代わりに右翼に中山礼都を入れた。

すると５回、ジャイアンツ打線が奮起した。２死から３番・ダルベックが安打で出塁すると、４番・岸田が左越え４号２ラン。中日に１点差に迫った。６回も２死から増田大輝がプロ初の猛打賞となる中前安打で出塁すると、代打・坂本勇人が鮮やかな右前安打で一、三塁に。東京ドームのスタンドも盛り上がったが、ここで浦田の中前へ抜けようかという打球を、中日のショート村松がダイビングキャッチ。そのまま見事なグラブトスで二塁を封殺され、無得点に終わった。

７回は２番手・橋本から松本剛がストレートの四球を選び無死一塁。続くダルベックの打席でカウント２−２から、一塁走者の松本剛が見事なスタートを切ったが、空振り三振に倒れた助っ人砲が石伊捕手の二塁への送球を妨害したとして、ランナーもアウトに。橋上監督代行が２度もベンチを出て主審に抗議したが、判定は覆らず反撃ムードが一気にしぼんでしまった。

結局、巨人は中日に競り負けてリーグ戦再開は黒星スタート。０・５ゲーム差で首位のジャイアンツを追っていた阪神とヤクルトがこの日勝利したため、１０日から守っていたセ･リーグ首位から３位へ転落してしまった。