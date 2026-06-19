日本代表が練習拠点にする米ナッシュビルから約１７００キロ南下したモンテレイ。チュニジア戦の決戦の地に、岩原正幸キャップが日本代表より一足早く先乗り。現地リポートする。

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モンテレイ国際空港に降り立ち屋外に出ると、もわっとした熱風が肺になだれ込んできた。まるで真夏の都内の地下鉄のホームにいるような感じだ。時計の針は午後１１時。午後１０時キックオフのチュニジア戦に置き換えると、後半が始まった頃合いか。温度計を見る。気温３２・５度、湿度５６％。どうりで屋外に出ただけで、少し歩くだけでも肌がベタつくわけだ。この時間でこの暑さ。ものの数十分でチュニジア戦は過酷な戦いになると確信した。

モンテレイ競技場では、日本と同じＦ組第１節でスウェーデン―チュニジア戦（１４日＝日本時間１５日）が行われた。キックオフは、日本の試合より２時間早い、午後８時。気温は２９度、湿度は７０％だった。競技場にクーラー設備はない熱帯夜にスウェーデンが５―１で大勝ちした。モンテレイをベース合宿地としているチュニジアは自陣でミスが多発し、守備が崩壊した。最後は集中力が切れたようにも映る。

昼間の最高気温は４０度を超える日もあり、夜でも蒸し暑いことから競技場内は熱がこもって気温が下がりにくい。初夏の日本から直接来たら何も感じなかっただろう湿度も気になって仕方がない。

当然、選手たちも体力勝負を覚悟の上だ。めいってしまいそうな暑さの中、米ナッシュビルの練習時から長友が「モンテレイは４０度！」と空元気で鼓舞。ＤＦ渡辺も相づちを打ち、「暑くて湿度も高く、こことは全然違う環境だと思う。そのために早く（事前合宿で）モンテレイに１回入って経験しているので問題はない」と強調。「相手は慣れているので、入りの部分を集中しないといけない」と気を引き締めた。

ベンチの采配としては、５人の交代枠をいかに有効に使えるか、負傷者を出して枠を早い時間に使ってしまうことは、何としても避けたい。熱風をまとったモンテレイの夜気が肺に入ってくるたびに、終盤はおそらく消耗戦、根比べになるだろうと思った。 （岩原 正幸）

◆メキシコ・モンテレイの気候 標高５４０メートル。東マドレ山脈の麓に位置する内陸の亜熱帯性気候で、６月の最高気温は４０度前後まで上昇する。チュニジア戦の試合開始は午後１０時だが、メキシコ関係者は「周りを山に囲まれ、熱がこもりやすい。夜でも蒸し暑い」と言う。会場はピッチの部分に屋根のない屋外スタジアムのため、暑さや雨などの影響を受ける。

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午後１０時キックオフの試合は、文化的に食事の時間が日本より２時間遅い（夕食は午後９〜１０時）スペインでは日常的に開催される。５季にわたりスペインでプレーし、昨季は５部相当のデウストで３３試合に出場した元日本代表ＤＦ丹羽大輝（４０）は「夜１０時の試合は慣れないと相当難しい」と明かす。

試合から逆算してスケジュールを組む。朝食、昼食、昼寝、試合３時間前の軽食などだ。しかし、午後７時の試合と午後１０時の試合ではリズムがまったく異なる。「昼食と軽食の時間が空くため、その間に空腹を満たすために何か食べて、体が重くなって試合で動けない、などという可能性もある」と丹羽。起床時間を変える、午前中に体を動かす時間をつくる、など対応策もあるが、こちらも慣れが必要だという。特に経験の浅い若手選手らはこの逆算に、細心の注意を払う必要がありそうだ。（金川 誉）