俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月14日、第23話が放送され、俳優の菅田将暉（33）が4年ぶり3回目の大河出演で挑んだ稀代の軍師・竹中半兵衛の最期が描かれた。インターネット上には「半兵衛ロス」が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第23話は「さらば半兵衛」。荒木村重（トータス松本）が謀反。明智光秀（要潤）が摂津・有岡城に向かい、説得を試みる…という展開。

村重「まさか明智殿が直々に参られるとは。上様も相当気を揉んでおられるということじゃな」

光秀「当たり前ではござらぬか。荒木殿には、並々ならぬ信頼を寄せておられたのだ」

村重「上様のわしへの信頼など、薄氷じゃ。一歩踏み外せばたちまち割れて、冷たい水の底へ叩き落とされる。そうなる前に、差し伸べられた命綱、つかむしかなかったんじゃ」

光秀「上様は、今弁明に参れば、なかったことにすると仰せである。考え直すのじゃ」

村重「一度割れてしもうた氷は、もう元へは戻らん。そなたも足を踏み外さんよう、せいぜい気ぃつけるこっちゃな」

SNS上には「荒木村重の一言で本能寺ゲージがたまっていくとはね」「久々の本能寺ポイント加算」「今年は四国説（織田信長による四国攻めを阻止しようと、長宗我部家と関係の深い明智光秀が謀反）が動機として採用されそうな気もしますね（最大の根拠は光秀の中の人がうどん県副知事だから）」などの声。第23話の劇中の年代は1579年（天正7年）まで進み、劇中3年後に迫る戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）に再び注目が集まった。

次回は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送される。