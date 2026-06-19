◇パ・リーグ 日本ハム4―3ソフトバンク（2026年6月19日 エスコンＦ）

日本ハムは19日、今季のソフトバンク戦9試合目で初勝利。投打がかみ合い、新庄剛志監督（54）の繰り出した継投策も決まった。試合後、指揮官は「明日も行きまっせー！！」と力強くコメントした。

先発の・伊藤大海投手（28）は、6回100球を投げて4安打2失点、10奪三振の力投。2点リードの状態で救援陣にバトンを渡した。伊藤は、試合前の時点で同じくリーグトップタイの7勝を挙げている大津との投げ合い。1点リードで迎えた4回に石塚の左前2点適時打で逆転を許したが、失点したのはこの回のみで、先発の役割を果たし、8勝目をマークした。

打線は初回に水谷が初回先頭弾となる3号ソロ。1点ビハインドの4回には万波と野村の連続タイムリーで逆転し、6回にはレイエスに貴重な追加点となる14号ソロが飛び出した。

7回からは、16日の広島戦でプロ初のリリーフ登板を果たした達が2番手でマウンドに上がり、2イニングを完全投球。最後はクローザーの柳川が締めて19セーブ目を挙げた。

チームはソフトバンクに開幕から8連敗で迎えた一戦。同一リーグとの対戦が再開した初戦で、投打がかみ合って初勝利を挙げ、今後の戦いへ弾みをつけた。