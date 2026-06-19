2026W杯を戦うエジプト代表では、今季までリヴァプールでプレイしてきたFWモハメド・サラーと、マンチェスター・シティFWオマル・マルムシュの2人が攻撃の中心となる。



ただ、新たな象徴となり得る有望株も出てきている。グループG初戦のベルギー戦に75分から途中出場した18歳FWハムザ・アブドゥルカリームだ。



アブドゥルカリームは国内の名門アル・アハリを経て、今年2月にバルセロナと契約を結んだ期待の新星だ。まずはバルセロナのBチームでプレイすることになるが、エジプトサッカー界の期待は大きい。ポテンシャル的にはサラーの後継者となる新時代のエース候補だ。





ベルギー戦でも堂々としたプレイを見せていたが、代表監督ホッセム・ハサンも特別な才能だと絶賛する。「ハムザには、人柄、テクニック、野心など、気に入っている点がたくさんあるんだ。彼の才能は明らかであり、ユース年代からユースサッカーの枠を遥かに超える実力を持っていた。代表に入ってからも非常に優れた選手だと分かった。彼はサラーやマルムシュと共に世界を驚かせるはずだよ」（『ESPN』より）。18歳の年齢でW杯の舞台を経験できているのは大きく、グループステージの残り2試合でも出番は回ってくるはず。18歳にしてスーパーサブになれるか楽しみな存在で、注目する価値ありの選手だ。