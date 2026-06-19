北中米Ｗ杯は第８日を終え、２８試合で８９ゴールが生まれた。１試合平均３・１８点。前回の２２年カタール大会（６４試合１７２点）の同２・６９点を大幅に上回るペースで量産されている。ハットトリックはメッシ（アルゼンチン）を含む２人が達成し、決勝でエムバペ（フランス）が決めた前回大会に早くも並んだ。

今大会から出場チームが３２→４８チームに大幅増。初出場組では、カボベルデが優勝候補スペインに０―０で引き分けた格下の健闘が光る一方、キュラソーがドイツに１―７、自国開催を除けば初出場のカタールはカナダに０―６大敗。実力差やＷ杯の経験値の差が明確に表れた側面もある。

新ルールの影響は少なからずある。前後半の２２分前後にプレーを中断するハイドレーションブレイク（飲水タイム）は選手の体力を回復させ、終盤のプレー強度増や戦術活性化に。選手交代を１０秒以内、スローインやゴールキックを５秒以内に行う制限により、アクチュアルプレーイングタイム（試合中に実際にプレーが動いている時間）が増える。１試合平均シュート数は前回大会の２２・５本から２５本に増え、好機も増した。

レッドカードは通算６枚となり、前回大会の４枚を早くも超えた。開幕戦のメキシコ―南アフリカ戦で３枚提示され、物議を醸した。審判の判定で両チームの数的有利・不利が生まれ、得点数や試合の行方を左右していく可能性もある。