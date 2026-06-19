横浜アリーナが19日に公式サイトを更新。終演後にトイレを利用できない状況があり、ネット上で不満の声があがっている件について声明を発表した。

公式サイトでは「従前からホームページなどに掲載しておりました『ご来場の皆さまへ〜ご来場の際のマナー向上について〜』を改めて周知させていただいたところ、トイレのご利用に関して多くのご意見をいただきました」と切り出す。

「これまで横浜アリーナでは、来場者の皆様にトイレをできるだけ快適にご利用いただけるよう、改修工事による個室の増設を図るとともに、運用においてもイベントに応じた男女トイレの振り替えやトイレ内の動線の見直しなどの取り組みを実施してまいりました。そのような中で、来場者の皆様に安全かつ速やかにご退場いただくために、終演後にトイレをご利用いただけない、または利用しづらい状況が生じたことを認識しております」

「今回、多くの皆様から頂きました貴重なご意見を踏まえ、イベント終了時にご来場者の皆様の安全な退出動線を確保しつつ、終演後も横浜アリーナのトイレをご利用いただけるよう、主催者様と連携しながら運用の改善を図ってまいります。今後も皆様に安心、安全に横浜アリーナでのイベントを楽しんでいただけるように取り組んでまいります。ご来場の皆様にも、ルールを守って楽しい思い出を残していただければと考えております。何卒、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」とした。