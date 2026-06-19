アメリカのトランプ大統領が高市総理を「私の最大のファンだ」などと発言したことについて、木原官房長官は19日、「コメントは控える」と評価を避けました。

アメリカ トランプ大統領

「She is my biggest fan. I have to tell you, she thinks I did a great job」

トランプ大統領は17日、G7サミット閉幕後の記者会見で、高市総理について「彼女は私の大ファンだ。偉大な仕事をしたと思っている」などと発言しました。

この発言について、木原官房長官は19日の会見で記者が「トランプ大統領が高市総理を上から見たメッセージだ」と指摘すると、「コメントは控える」などと述べました。

木原稔 官房長官

「各国首脳の発言に対して、その一つ一つにコメントするということは、差し控えさせていただいておりますし、今のご指摘についてもですね、その事実関係というのが、必ずしも明確でないということで、ご理解をいただきたいと存じます」

また、木原長官はG7サミットの期間中におこなったトランプ大統領との懇談は、「非常に時宜を得たものだった」と評価した上で、「信頼関係は深まった」と強調しました。