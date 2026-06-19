元NMB48・上西怜さんのSPA!デジタル写真集「上西怜 瑞々しく妖艶に」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】もしかしてキス顔？上西怜さんを激写

撮影のテーマは「ハツラツ＆セクシー！」バスケットボールコートで上西さんが元気ハツラツに汗を流す姿を激写しており、ドリブルやシュート練習する姿も収められています。汗をかいた後、着ていたシャツを脱ぎ捨てると、オレンジ柄のビキニ！ スポーツドリンクを飲んで、水分補給する様子も色っぽい上西さんです。



さらにセクシーというテーマを象徴する、ピンクランジェリーカットも。ヒップや曲線をアート作品を想起させる、女性の肉体美を体現しています。さらにグラビア王道の海水浴シーンのほか、身体についた砂を洗い流すために、ジャグジー付きのプールではしゃぐ様子も収録。カメラのレンズに近づいて、ゼロ距離の彼女からプライベートを楽しむ様子が伝わってきます。魅力あふれるれーちゃんになぜかワクワクする写真集です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影／中山雅文 ヘアメイク／進藤澪燿子 スタイリング／米丸友子）



上西さんは2025年4月にNMB48を卒業。2022年からは女性ファッション誌「SCawaii!」のレギュラーモデルを務め、2025〜26シーズンの大阪エヴェッサ応援アンバサダーにも就任しています。



上西さんはXで「デジタル写真集発売中です！！ この日は走り回ったりして楽しい撮影でした ぜひ、チェックしてねっ」とコメントしています。



【上西怜さんプロフィル】

じょうにしれい 2001年5月28日生まれ 元NMB48第5期生として人気を博し、NMB48卒業後はグラビアアイドル・ファッションモデルとしてマルチに幅広く活躍中。公式ニックネームは「れーちゃん」で、持ち前の美貌やスタイルのみならず明るく活発な性格で多くのファンから親しまれている。S Cawaii!レギュラーモデル。2025‐26シーズンの大阪エヴェッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ・ゲーム・コスプレ・カフェ巡り。最新情報は、X:@jonishi_rei Instagram:jonishi_rei YouTube:@jonishi_rei TikTok:@jonishi_rei