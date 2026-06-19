畑芽育が初の単独表紙、特別版はJO1＆INIの限定ユニット「JI BLUE」が飾る『Ray』2026年8月号が23日発売

女性ファッション誌『Ray』2026年8月号（DONUTS）が6月23日に発売。通常版の表紙は俳優の畑芽育、特別版の表紙はJO1とINIから結成されたスペシャルユニット・JI BLUEが務める。

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通常版表紙を飾る畑芽育は、2025年9月号以来約1年ぶりの登場で、初の単独表紙となる。自然をバックに撮影されたカットでは、ピュアさと透明感が際立つビジュアルに仕上がっている。カバーガール企画「今年は何して過ごす？夏のはじまりは、畑芽育と♡」では、夏の始まりをテーマにした撮り下ろしカットとスペシャルインタビューを掲載。両面スペシャルピンナップも付属する。

特別版表紙のJI BLUEは、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとしてJO1とINIから結成されたスペシャルユニット。ブラック＆ホワイトのスタイリングで12人が並ぶ表紙となった。

カバーボーイ企画「HOTなスペシャルユニットにくぎづけ♡夏・汗・JI BLUEはじまる。」では、グループの垣根を超えた12人へのインタビューや、誌面限定のケミショットを掲載。あわせてポスター＆フォトカード風の両面スペシャルピンナップも付属する。

今号の大特集テーマは「2026年夏 一生分遊びたい！」。海やBBQ、夜飲み、夏フェスといったシーン別のコーデから、カラフル小物、水着、耐久メイクまでを紹介する。

ゲスト企画「田中美久とぷりかわ水着」では、田中美久が甘さたっぷりの水着を披露。総勢34人のスポーツ選手が登場する「イケメンアスリートSNAP」も掲載される。さらに連載「LOVE PERSON」拡大版には、ガールズグループ・Hearts2Heartsが『Ray』初登場し、メンバー8人の魅力を伝える。

なお通常版と特別版は表紙のみが異なり、内容は同じとなっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）