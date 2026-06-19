全国の高速SAとPAで『ポケモン』30周年キャンペーン開催へ！ スタンプラリーやグッズを展開
NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は、7月1日（水）〜9月30日（水）の期間、今年で30周年を迎えた『ポケットモンスター』とのタイアップキャンペーン「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」を開催する。
【写真】ゲットしたい！ アクスタなどオリジナルグッズ
■テーマは“でかける”
今回“でかける”をテーマに開催される「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」は、対象のサービスエリア（SA）とパーキングエリア（PA）で、オリジナルスタンプラリーなどが行われる期間限定のタイアップキャンペーン。
目玉であるオリジナルスタンプラリーは、SAとPAに設置されているポケモンスタンプを集めて応募すると、抽選で『ポケモン』30周年とタイアップした景品がゲットできる企画。旅の仲間ポケモンや、伝説・幻のポケモンは各地で全て異なる内容で展開される。
また、キャンペーンを記念した『ポケモン』30周年タイアップオリジナルグッズの「アクリルスタンド」や「アクリルキーホルダー」が対象のSAとPAに登場。加えて、中日本と西日本ではアクリルスタンドとアクリルキーホルダー以外のオリジナルグッズも販売予定だ。
さらに、デザインが異なるオリジナルフォトパネルが対象のSAとPA各地区に設置されるほか、スマートフォン版『Pokemon HOME』で記念メダルがもらえるプレゼント企画も実施。日本全国の高速道路を巡ってポケモンたちとの出会いが楽しめるキャンペーンとなっている。
【写真】ゲットしたい！ アクスタなどオリジナルグッズ
■テーマは“でかける”
今回“でかける”をテーマに開催される「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」は、対象のサービスエリア（SA）とパーキングエリア（PA）で、オリジナルスタンプラリーなどが行われる期間限定のタイアップキャンペーン。
また、キャンペーンを記念した『ポケモン』30周年タイアップオリジナルグッズの「アクリルスタンド」や「アクリルキーホルダー」が対象のSAとPAに登場。加えて、中日本と西日本ではアクリルスタンドとアクリルキーホルダー以外のオリジナルグッズも販売予定だ。
さらに、デザインが異なるオリジナルフォトパネルが対象のSAとPA各地区に設置されるほか、スマートフォン版『Pokemon HOME』で記念メダルがもらえるプレゼント企画も実施。日本全国の高速道路を巡ってポケモンたちとの出会いが楽しめるキャンペーンとなっている。