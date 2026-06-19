◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(19日、東京ドーム)

巨人のダルベック選手が守備妨害で走者がアウトになりました。

巨人1点ビハインドの7回、ノーアウトランナー1塁で3番のダルベック選手に打席がまわると2ボール2ストライクからの5球目、1塁ランナーの松本剛選手がスタートするとダルベック選手は空振り三振。この際、キャッチャーの2塁送球はそれランナー2塁となりました。

しかし球審はランナーに対してアウトの判定。球審の長井審判員はマイクで「ダルベック選手三振でアウト。その際、捕手の送球を妨害しましたので松本選手をアウトとします」と場内に説明しました。

この判定に巨人の橋上秀樹監督代行は抗議しますが、判定は変わらず。中継で解説を務めた野村謙二郎さんは「完全に（捕手の）前に倒れているということでしょう。空振りしたときに明らかに送球を邪魔をしたことなので守備妨害ですよね。これはアンパイアの判断なので。ただ（捕手の石伊雄太選手は）投げたということがよかったですね。送球したと。だからこそ守備妨害になった」と説明しました