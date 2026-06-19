森保ジャパンは１８日、練習後に合宿地の米テネシー州ナッシュビルから空路でメキシコ・モンテレイ入りした。チュニジア戦は午後１０時と遅い時間のキックオフとなるが、気温３０度超えの酷暑での戦いが想定される。環境面だけでなく、監督交代からたった４回の練習で新体制の初陣を迎えるチュニジアは不気味。先発が確実視されるＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝は「９０分かけて勝つ」という独特の言い回しで、勝利への青写真を描いた。

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「暑くない、暑くない！ モンテレイは４０度！」。気温３０度のナッシュビルで、強い日差しを浴びながらボール回しに励む選手たちの輪の中で、長友の声が響く。約１７００キロ離れた決戦の地、モンテレイのイメージをたたきこんだ。“日本の頭脳”鎌田は「かなり暑いと聞いている。９０分戦うことが大変な気候」と気を引き締めた。

米ダラスでの第１戦オランダ戦（２△２）は空調完備の会場での試合だったが、チュニジア戦は屋外開催。モンテレイは連日３５度超えの暑さを記録しており、試合開始時には３０度超えは覚悟する必要がある。オランダ戦は午後３時開始だったが、今度は深夜。夜遅くの試合に慣れていない選手にとって、難しい調整を強いられることになる。

過去の対戦成績で５勝１敗、チュニジアは格下だが、監督が代わって不気味な存在となった。第１戦のスウェーデン戦（１●５）で大敗し監督を解任。サウジアラビア代表監督時代に日本と３度の対戦経験があるルナール氏（５７）が電撃就任した。「日本？ 熟知しているよ」と不敵に笑う戦術家は、どんな手を繰り出してくるのか。チュニジアはモンテレイで合宿を張っており、日本戦は第１戦と同じスタジアムでの開催となっている。

鎌田は至って冷静だ。見据えた勝利の道筋は「９０分かけて勝てるように」というものだった。

「リスクあるパスも必要。でも彼らはそれを狙っているし、実際にカウンターを受けて失点するのが一番自分たちにとって難しい」

大事なことは、焦って攻めすぎないこと。相手はそこを狙っている。あくまで冷静に、９０分のどこかでトドメを刺すこと。それが序盤であることが望ましいが、終盤でも構わない。攻守のバランスをつかさどるボランチは、冷静に試合をコントロールする心づもりだ。

「チームとしてどこまで攻めて、どこまでリスクを取るかはみんなで話し合っているところ。そういう部分がすごく大事になると思う」。暑かろうが、夜遅かろうが、相手が未知数であろうが、焦ることなく試合を進め、そして勝つ。鎌田がアクセルとブレーキを巧みに使い分け、勝利へと導く。（岡島 智哉）

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初戦のオランダ戦（２△２）で貴重な同点ゴールを挙げた鎌田は、ゴールにつながったセットプレー時の役割を明かした。１―２の後半４４分、伊東の右ＣＫを小川がヘディングシュート。鎌田の頭をかすめて同点ゴールとなった。鎌田は「ゴール自体はラッキーでしたけど、交代で出てきた選手も含め、みんなが自分の役割を理解してやった結果」とし、そこにあった緻密な計算を明かした。

「（キッカーの伊東）純也くんのサインが、真ん中（ゴール前）らへんに蹴るというものだったので、僕自身はブロッカーの役だった。誰をブロックしようかと考えた時、ファンダイク選手が一番（ボールを）はじけるポイントにいると思ったので、しっかりブロックした」

世界屈指のＤＦに対し、ファウルを取られない程度に体をぶつけて動きを封じた。ファンダイクはボールへの対応が遅れたことで、はじかれずにボールは小川の頭に届いた。主役にも黒子にもなれ、瞬時の判断力があるのも鎌田の魅力だ。