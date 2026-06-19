上野キャスター

サッカーのＦＩＦＡワールドカップ２０２６の話題です。アメリカで行われた「日本対オランダ」の試合を今週月曜にリポートしてくれた中久木さんですが、スタジアムの外でも見どころがたくさんあったんですね？



中久木キャスター

試合はもちろんですが、スタジアムへ向かう前にはアメリカならではの街並みも取材しました。さらに試合当日は日本人や富山出身のサポーターとの素敵な出会いもありました。





今回の取材日程は４泊５日。関西国際空港を出発し、飛行機でおよそ１５時間。アメリカに到着してまず向かったのは、ダラススタジアム近くの街「フォートワース・ストックヤード」です。「牛です！牛の行列です！すごい角！」ストックヤードは畜産業で栄えたカウボーイの街。牛の行列を見られるだけでなく、背中に乗る体験もできます。街の中はまるで西部劇の世界。カウボーイハットを被った人の姿も多く見られました。そしていよいよダラスの街へ。「ダラスのダウンタウンに来ました。ビルが大きいですね、中心部は」ダラスの人口はおよそ１３０万人。全米で９番目の大都市です。富山と同じように街中を路面電車が走っていますが、よく見ると６両編成。すごく長いんです。やはりアメリカはスケールが大きいですね。そしてダラスと言えば１９６３年、当時のジョン・Ｆ・ケネディ大統領がパレード中に銃撃・暗殺された場所として知られています。日本人も多く訪れる場所ということで近くに来てみたのですが、正確な場所がわからず、近くにいた人に聞いてみました。中久木キャスター”Ｅｘｃｕｓｅ ｍｅ，Ｉ’ｍ Ｊａｐａｎｅｓｅ．Ｊｏｈｎ＝Ｆ＝Ｋｅｎｎｅｄｙ ｓｈｏｏｔｉｎｇ ｐｏｉｎｔｓ．”（すみません。私は日本人です。ジョン・F・ケネディが撃たれた場所はここですか？通行人の男性”Ｙｅｓ，ｔｈｉｓ ｏｎｅ． Ｔｈｅ １ｓｔ ｓｈｏｔ ｗａｓ ｏｖｅｒ ｔｈｅｒｅ．Ｔｈｅ １ｓｔ ｏｎｅ．ａｎｄ ｔｈｉｓ ｏｎｅ ｗａｓ ｆａｔａｌ ｓｈｏｔ．”（そう、ここだよ。一度目の銃撃はあそこ。そこが致命傷を負った現場だ）中久木キャスター”２ｎｄ ｓｈｏｔ？”（２発撃たれたの？）つたない英語にもかかわらず丁寧に教えてくれた男性。てっきり現地の人かと思い、最後に尋ねてみると…中久木キャスター”Ａｒｅ ｙｏｕ Ａｍｅｒｉｃａｎ？”（あなたはアメリカ人？）通行人の男性”Ｎｏ，Ｄｕｔｃｈ”（いや、オランダ人だ）中久木キャスター”Ａｈ，ｙｅｓ ｙｅｓ ｙｅａｈ．Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ，ｎｉｃｅ ｔｏ ｍｅｅｔ ｙｏｕ．””Ｈａｖｅ ａ ｎｉｃｅ ｄａｙ．”（そうかそうか、ありがとう。会えてうれしいよ。よい１日を）日本代表が初戦で戦うオランダの人でした。そして、迎えた決戦の日。中久木キャスター「来ました、ダラススタジアムです。きょう朝スコールのような非常に強い雨が降っていたんですが、今はもうご覧のように快晴という状況！みんなで日本代表に、サムライブルーにエールを送ります！」日本からおよそ１万キロ。しかしその遠さを感じさせないほど、想像以上に多くの日本人サポーターが駆け付けていました。日本サポーター「ニッポン！ニッポン！ニッポン！サムライブルーが来た～！！」中には…中久木キャスター「どちらから来ましたか？」サポーター「富山から来ました～！」中久木キャスター「富山から！ＶＩＶＡ富山！どちらから？」サポーター「富山出身ですけど東京から来ました」中久木キャスター「富山出身？初めて？」サポーター「はい、初めてです。一生に一度は現地で日本を応援したかった」「富山県人もテンション上げていかなきゃなという風に思いました」さらに、こんな再会もありました。「お会いできてうれしいです、中久木さん！」「イェスイェス！」「本当に会えた！」滑川市の河野友祐さんです。実は今月、「いっちゃん！リレーマラソン」で私が走っていた際、沿道からユニホーム姿で声をかけてくれた方です。初戦を現地で応援すると聞き、再会を約束していました。河野友祐さん「めっちゃ嬉しいです！１週間前会ったばっかりなんにすごいですね！」中久木キャスター「このプラカードは？」河野友祐さん「一番推してる塩貝健人選手です。代表２試合しか出てないんですけど持ってる能力がすさまじくて、オランダもノーマークかもしれないんで、そこを突いていけたらなと思ってます」私もユニホームを着て試合に向かったのですが、実はこのユニホームには特別な思いがありました。中久木キャスター「本来は富山県の皆さん、もっとアピールすることが求められていたんだと思うんですけれども」おととい放送された「千鳥かまいたち ゴールデンアワー」では、富山への愛よりも妻への愛を叫んでしまった私。「もっと全国に富山の魅力をアピールすべきだった…」そんな心残りがありました。そんななか、番組からいただいた「ワールドカップ観戦券」。もう後悔はしたくない。今こそ富山の魅力を世界へ発信できるチャンスではないか。そう考え、出発前に県内のサッカーファンや関係者を訪ねて、日本代表へのエールをユニホームに書き込んでもらいました。その思いをダラススタジアムへ届けようと考えたのです。メッセージ書き込んでくれた子どもたち「日本燃えろ！日本がんばれ！」こうして完成した、世界に１枚だけのユニホーム。そのユニホームを着て取材していたその時、あのテレビクルーと出会いました。中久木キャスター「アメリカのテレビ局です。あちらにはダラススタジアムです。もう目の前です。で、今恐らくこれ生中継で結んでいるみたいです」FOXリポーター”Ｃｏｍｅ ｏｎ ｗｅ’ｒｅ！”（こっちに来てよ）中久木キャスター”Ｍｅ！？ Ｉｔ’ｓ ｍｅ？”「えーっと、呼ばれてます！」FOXリポーター”Ｙｅｓ ｙｅｓ ｙｅｓ！”（そうよ、あなたよ）中久木キャスター”Ｅｘｃｕｓｅ ｍｅ，Ｉ ｃａｎ ｎｏｔ ｓｐｅａｋ Ｅｎｇｌｉｓｈ，ｂｕｔ Ｉ’ｍ ｅｘｃｉｔｅｄ！””Ｉ ｌｏｖｅ ｉｔ！！！ Ｙｅａａａａａａａａａｈ！！””ＴＯＹＡＭＡ ＴＯＹＡＭＡ ＴＯＹＡＭＡ’ｓ ｍｅｓｓａｇｅ”「いっぱい いっぱい集めてる！」「ガンバレ、ニッポン アンドイツモ イッチャン！！」「いやぁ、大変なことになりました。アメリカの生放送に勝手に出演した、恐らく地方テレビ局の中でもしかすると私だけかもしれませんね！？このＷ杯期間に」この時は、まさかこの映像が世界中で見られることになるとは思ってもいませんでした。世界で１億回以上も再生されていますからね。予想外の形ではありましたが、富山からのエールを世界へ届けることができたんじゃないでしょうか。実況「中村のシュート！日本同点！」中久木キャスター「中村敬斗シュート！いぇ～い！」劇的なドローで貴重な勝ち点１を手にした日本。試合を観戦した人たちは…日本サポーター「サイコーでした！いえーい！」「鎌田中村ナイスゴール！！」「みんなの力で！きょうの最後の盛り上がりと応援はすごかった」富山から来たサポーター「中村敬斗のゴールが見られてうれしかった」「本当だよね～かっこよかった！」「感動をありがとう！きっと新しい景色が見えます！」リレーマラソンにも出場した河野さんは…滑川市から来た 河野友祐さん「すごくおもしろかったです。やっぱ来てよかったなと」中久木キャスター「次チュニジア戦ですけれども、もう流石に行かれないんですか？」河野友祐さん「なんと実はメキシコに行きます！その次もなんと行きます！」中久木キャスター「すごいですね」始まりは突然でした。しかし、世界はひとつ。言葉が通じなくても、心は通じ合える。そんなことを実感した貴重な経験でした。日本代表の決勝トーナメント進出の大きな鍵を握るグループステージ第２戦、チュニジア戦はあさってＫＮＢテレビで生中継で放送です。