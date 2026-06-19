北陸新幹線の福井県敦賀と新大阪の間のルートを検討する与党の委員会がきょう東京で開かれ、国土交通省が８つのルート案について新たな基準で試算した費用対効果を示しました。試算では、東京・新大阪間の全線がつながった際の効果は「小浜・京都ルート」が最も高いとしていて、委員会は沿線自治体の意見も聞いたうえでルートを判断する方針です。





神林記者「敦賀延伸後、その先が見えない北陸新幹線。きょうの与党の会合で、ルートの選定に向けどんな声があがるのでしょうか」与党の整備委員会の会合はきょう東京で開かれ、県関係でメンバーとなっている野上浩太郎参議院議員や柴田巧参議院議員など、自民と維新の委員が出席しました。北陸新幹線の敦賀・新大阪間については、２０１６年に当時の自公政権が「小浜・京都ルート」と決めました。しかしその後「米原ルート」を推す声などがあがり、去年、連立政権入りした維新の提案により、「米原ルート」などを含めた８つの案で再検討が進められています。きょうの会合で国土交通省は、新たに試算した各ルート案の費用対効果を公表しました。費用対効果は、新幹線開業で得られる利益を費用で割った数値で、数値が大きいほど投資に見合う効果が得られることを示します。今回は敦賀・新大阪間だけでなく、東京・新大阪間の全線がつながった際の費用対効果も算出しました。全線の試算では「小浜・京都ルート」の費用対効果が”１．１”で、８つのルート案の中で最も高くなりました。「米原ルート」など他のルート案は、すべて”１．０”としています。これに対し敦賀・新大阪間に限った試算では「小浜・京都ルート」は”０．５”で、「米原ルート」を下回っています。全線の試算である「一体評価」と、敦賀・新大阪間の試算である「個別評価」の２種類が示され、きょうの会合では費用対効果のとらえ方について議論があったとみられます。自民・西田昌司共同委員長「はっきり言いましてＢ／Ｃ（費用対効果）は１つの参考の数字ですから、それについて個別にどうだこうだということは我々自民党側からはない。そうじゃなくてもう片方、聞き取りをしていますからね。各ＪＲとか自治体」「我々はそこのところを理解をして、コースを決めていかなければいけない」維新・前原誠司共同委員長「基本的には個別評価を大切に考えたいと思っています。「一体評価では”１．０”を上回っています、個別評価では下回っています、ということについて彼ら（財務省）がどう考えるかということを、私は聞いてみたい」自民と維新で「費用対効果」の捉え方に違いはあったものの、ともに「関係自治体の意見を聞いたうえで判断したい」としました。一方、県関係の議員は…自民・野上浩太郎参議院議員「この数字がどうだから決まっていくということではなくてですね。着工５条件もありますし、これまでの経緯もありますし、さらにはこれまでのヒアリング、それからこれらのヒアリングもありますので、そういうことを総合的に勘案して決めていくということになろうかと思います」維新・柴田巧参議院議員「特定の何か答えを導くためのトリックかなと思ったりもしないわけではありませんが、一応個別条件も出してはありましたけども、新しい基準的、一体評価が本当に試算としてどれだけ妥当性があるのかなというのが、しっかり吟味をしていかなきゃいけないかなと思いますね」与党の検討委員会は、来月１７日までが会期となっている今の国会中に敦賀・新大阪間のルートを決めたいとしています。きょう示された８つのルート案の費用対効果を改めてみてみましょう。全線の試算では「小浜・京都ルート」が最も高く、ルート選定に向けて有利なデータと言えます。一方、敦賀・新大阪間の試算では「米原ルート」のほうが高くなります。これは国土交通省が近年、道路整備などで用いてい「一体評価」の考え方をとりいれたとみられます。敦賀・新大阪間だけでなく、東京と関西を結ぶ東海道新幹線の代わりの役割といった「ネットワーク効果」などを考慮したとみられます。一体評価を算出し比較したことについて、委員会では国交省側から「鉄道の整備でも導入するようこれまでも検討を進めていた」と説明があったということです。これに対し委員会のメンバーである維新の前原衆議院議員は…維新・前原誠司共同委員長「今まで全部個別評価で来ているわけですから、それを重視するのは当たり前じゃないですか」このように述べ、国交省に対し費用対効果の算定根拠の詳細を示すよう求めた、としました。続いては「想定される各ルートの建設費」です。「小浜・京都ルート」のうち、京都駅付近で異なる南北案がおよそ５．８兆円、桂川案がおよそ５．５兆円としました。今後の物価高騰を見込んで、おととしの試算よりも高くなっています。「米原ルート」は、東海道新幹線に乗り換える場合はおよそ１．７兆円と最も安い一方で、東海道新幹線に乗り入れる場合は２．７兆円以上としています。そして必要と見込まれる工期も示されました。「小浜・京都ルート」のうち、南北案が２５年、桂川案が２６年としています。８つのルートの中では「米原ルート」の１８年が最も短いものの、工事を始めるまでの環境影響評価などを含めると追加で７年以上がかかるため、すでに手続きが進む「小浜・京都ルート」が最も早く完成する見込みだとしています。与党の検討委員会は今後、京都府と京都市、それに終点である大阪府と大阪市の自治体トップから意見を聞き、今国会中のルート決定につなげたいとしています。