◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー広島(19日、神宮球場)

ヤクルトの先発・吉村貢司郎投手が、7回83球2失点で降板しました。

首位巨人を0.5差で追いかける2位ヤクルトは、リーグ戦再開の初戦となった広島戦の先発マウンドを吉村投手に託しました。

手に打球を受け抹消となり、1か月ぶりの1軍マウンドとして迎えた前回12日のソフトバンク戦では、6回途中2失点で今季3勝目を挙げた吉村投手。それ以来のマウンドとなったこの日は、ストライク先行で広島打線を翻弄(ほんろう)します。初回から3回までひとりのランナーも出さないパーフェクト投球。4回には1アウトから広島の名原典彦選手にセーフティバントで初ヒットを許すも、すぐさまけん制アウトとしチャンスの芽を摘みました。その後、菊池涼介選手のヒットと自身のワイルドピッチで2アウト2塁とされるも、4番坂倉将吾選手を空振り三振とし、先制点は許しませんでした。

直後の4回ウラには味方打線が奮起し一挙5得点。大量援護を受けた吉村投手は、5回以降もスコアボードに0を並べ続けました。しかし7回には、2アウト1塁からファビアン選手の一発を被弾。初球をレフトスタンドに運ばれ、2ランホームランとされました。

吉村投手は7回に代打を送られて降板。球数83球、被安打4、3奪三振、無四球、2失点の内容でした。