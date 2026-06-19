髙橋ヒロシ最新作『ダストランド』第1巻刊行　『クローズ』『WORST』の正統続編がついに始動

髙橋ヒロシによる漫画『ダストランド』第1巻が、6月19日に秋田書店から発売された。

【写真】小栗旬、ケンコバらが寄せる特別コメント

本作は、青年漫画誌『ヤングチャンピオン』で連載中の作品で、髙橋の代表作である『クローズ』『WORST』の正統続編にあたる。舞台となるのは、鈴蘭男子高校が君臨する戸亜留市・空蝉地区。“幽霊団地”と呼ばれる中原団地に越してきた少年・浅田陽羽利（ヒバリ）が、母親を亡くした孤独を抱えながら、同じ棟に暮らす小林三蔵との出会いを通じて青春を歩んでいく物語が描かれる。

第1巻の発売を記念し、髙橋ヒロシ作品に縁のある著名人から寄せられた特別コメントが、ヤングチャンピオン公式Xなどで公開される。コメントを寄せたのは、R-指定（Creepy Nuts）、小栗旬、小沢仁志、金子ノブアキ、ケンドーコバヤシ、シルクロード（フィッシャーズ）、土田晃之、やべきょうすけの8名（50音順）。

あわせて、これらのコメントを使用した特別帯版コミックスが、全国のTSUTAYA（一部店舗を除く）にて展開される。展開方法は店舗によって異なり、無くなり次第終了となる。実施店舗はTSUTAYA公式ホームページの「『ダストランド1巻』 TSUTAYA限定特典の実施店舗一覧」にて掲載されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）