乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（6月30日（火）発売）より、先行カット第7弾が公開された。

乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』

乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』

公開されたのは、パステルカラーのランジェリーをまとい撮影されたカット。フルーツを手に、外を眺める横顔がなんとも美しい1枚。ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが、乙女チックな雰囲気を演出している。「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です！」と本人も語る至極のカットになった。

金川紗耶 プロフィール

かながわ・さや

2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。2018年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。

書誌情報

乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』

著者：金川紗耶

撮影：三宮幹史

発行元：株式会社DONUTS

発売元：株式会社主婦の友社

発売日：2026年6月30日（火）

定価：2,650円（税込）

体裁：オールカラー160ページ/A4変形サイズ

特典：ポストカード6種類中1点封入

楽天ブックス、セブンネット、Sony Music Shopで、カバーの異なる限定版も発売

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