俳優の石原良純が１９日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。長男が就職したことを明かし、成長を感じた瞬間を語った。

母の日の後に番組が収録されたことから、母の日についてトーク。すると、石原は「うちの息子が今年から就職したのよ」と話し、長男が就職したことを報告。

続けて、家族で食事をしたことを明かし「日曜日だったんだけど、（長男は）仕事があって遅れてきたの。そこに紙袋を２つ持って来て、僕の奥さんと奥さんのお母さんに花の鉢を２つ持ってきたの。ギョギョってびっくりしたのよ」と、息子が母の日の贈り物を持参したことに衝撃を受けたと語った。

「自分にそういうの（気遣い）ないのよ」と話すと、バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子からは「なさそう〜！」と痛烈な言葉が飛んだが、「うちのオヤジがあんなだから、そんなのなかったのよ。今度の父の日にくれるかくれないか、そんなのはどうでもいいんだけど、母の日の息子の立ち居振る舞いはすごいなあと思った」と感慨深げだった。

高嶋から「学ぶことあった？」と問われると、石原は「あいつ（息子）から学ぶことはない」と返したが、タレントの長嶋一茂は「子どもから学ぶことはたくさんありますよ」と話した。