◆パ・リーグ オリックス―西武（１９日・京セラＤ）

西武先発・高橋光成投手がリーグトップの８勝目の権利を持ち、今季最短の５回を投げ終え降板した。

味方が１点を先制した初回裏にいきなり同点とされる立ち上がり。２回にはボールが打者の頭上を通過するなど制球に苦しみ２四球を与えて２死満塁としたが、西川を空振り三振に斬って切り抜け、グラブを勢いよくたたいた。

３回に初めて３者凡退とする。４回は先頭の西野がたたきつけた打球がマウンド上で跳ねる不運当たりもあり、１点を失った。

５回は２死から中川に四球を与え思わずマウンド上でしゃがみ込む場面も見られた。だが、続く西野を左飛に打ち取り女房役の古賀悠と話し込みながらマウンドを後にした。５回１０２球を投じ、６安打３奪三振３四球２失点だった。降板後は「チームにいいリズムを作ることができず、野手の皆さんに助けられました。そんななかでも、気持ちを切らさずに打者に向かっていく姿勢はマウンドを降りるまで崩さずにできたと思います」と振り返った。

６回から、２番手として佐藤隼が上がった。

今試合に勝利すると、自身のオリックス戦連敗を９で止め、２３年以来３年ぶりの白星を手にする。