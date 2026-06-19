サッカーＷ杯北中米大会で１次リーグを戦う日本代表は１８日（日本時間１９日）、第２戦のチュニジア戦（２０日＝同２１日、メキシコ・モンテレイ）に向け、拠点の米ナッシュビルからチャーター機でメキシコ入りした。２―２で引き分けた初戦のオランダ戦で負傷した攻撃の主力ＭＦ久保建英（２５）の欠場が決まり、Ｗ杯の過去７大会、第２戦でわずか１勝（３分け３敗）の“鬼門”がたちはだかる。ジンクス打破、久保の思いも胸にオランダ戦でＷ杯初得点のＭＦ中村敬斗（２５）＝フランス２部Ｓランス＝が、Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルゲームでの活躍を誓った。

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あくまで自然体だった。メキシコ入り前の米ナッシュビルでの非公開練習後、取材に応じた中村の視線はすでに次戦に向いていた。Ｗ杯デビュー弾の大仕事をやってのけた１５日のオランダ戦の余韻には浸っていなかった。

「Ｗ杯でのゴールは小さい頃からの夢だった。夢に一歩近づけましたけど、結局（オランダ戦は）勝てていない。チュニジア戦ではチームを助けるゴールやアシスト、起点になるプレーができればいい」

第２戦のチュニジア戦は、１９３０年の第１回Ｗ杯から通算１０００試合目の記念試合。しかし、日本代表にとって第２戦は、２００２年Ｗ杯以来勝っていない鬼門だ。中村は「歴史的な試合なので、いい試合ができるようにしたいですね」と気負いはない。

Ｗ杯デビュー戦からの２戦連発となれば、ただ一人達成した２００２年日韓大会のＭＦ稲本潤一以来の偉業になる。当時２２歳の稲本は、初戦のベルギー戦、第２戦のロシア戦で日本を初勝利に導く決勝ゴールをマーク。トルシエ・ジャパンを史上初の１６強進出へ導き、空前のフィーバーを巻き起こした。中村が再現すれば、一気に今大会の主役候補へと躍り出る。

普段通りの姿でＷ杯に挑む中村だが、戦線離脱した「友・久保建英」から託された勝利への思いは、胸に強く刻み込んでいる。オランダ戦のゴールをアシストした久保が、左膝負傷によりチュニジア戦の欠場が決まった。Ｕ―１７日本代表での初ゴール、３年前のＡ代表初ゴールもアシストしたのが久保だった。「彼のアイデアや創造性、スペシャルなところがないのは、チャンス（構築）的にもどうなのかなと思う」と影響の大きさを素直に認める。しかし「今いるメンバーでやるしかない」と前を向く。

モンテレイに移動する前には、久保から「チュニジア戦は頼んだよ」と託された。懸命にリハビリに励む久保の姿を思い描き「別に（大会から）離脱したわけじゃない。何も心配していない」と、一戦でも早い復帰を信じている。勝利して決勝トーナメントへの扉をこじ開けることが、盟友が帰ってくる場所を守ることにもなる。（金川 誉）

◆中村と久保の絆

▽１７年Ｕ―１７Ｗ杯インド大会 １次Ｌ初戦・ホンジュラス戦。中村は前半２２分、久保の右ＣＫから豪快なヘディングシュートで年代別代表初ゴール。前半４３分までに３得点を挙げた。

▽２３年親善試合・エルサルバドル戦（豊田ス） ４―０の後半１５分、中村は久保の相手の股を抜く技ありパスを右足内側で丁寧にゴールへ流し込み、Ａ代表出場２戦目で初得点。「いいパスをもらえた」

▽２６年Ｗ杯北中米大会 １次リーグ初戦・オランダ戦 ０―１の後半１２分、久保のラストパスを受けた中村が右足でＷ杯初出場初ゴール。「毎回、アシストをくれるから感謝です」

◆０２年日韓大会の稲本潤一 日本中を熱狂の渦に巻き込んだのが当時２２歳、金髪の大型ＭＦ稲本潤一（アーセナル）だった。Ｇ大阪から名将ベンゲル監督率いる英１部・アーセナルに移籍した稲本は、初戦のベルギー戦で力強い突破から勝ち越し弾を奪うと、続く第２戦のロシア戦でもゴール前に鋭く走り込み、歴史的な決勝ゴールをマーク。Ｗ杯デビューから「２戦連発」という強烈なインパクトを残した。“若きダイナモ”の躍動は、日本を史上初の決勝トーナメント進出へ導いた。