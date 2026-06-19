女優・野村真美が18日、自身のインスタグラムを更新。自身の約30年前の映像が放送されたことに反応し、共演した人気俳優についてつづった。



【写真】コワモテよりも率直にイケメン 若かりし頃のVシネマの帝王

野村は「きゃー」の文字とともに、「20代終わり頃の再放送があったそうです。」と報告。懇意にしているヘアメイクさんから知らされたといい、自身が写るテレビ画面の写真をアップした。



「約30年前、1996年放送『ミナミの帝王・特別編』 主演は『竹内力さん』」とタイトルを明かし、「実は、竹内力さんとは、デビューして間もない頃 私が21歳の時、フジTV・大映TVのドラマでご一緒致しました。」と回顧。俳優・竹内力とは1985年のドラマ「スタア誕生」で共演している。



1964年10月生まれの野村。竹内は1月生まれで学年はひとつ上だが、同じ64年生まれ。「ミナミの―」をはじめ、コワモテの迫力ある演技でVシネマの帝王としても知られている。「今でも会えば、その時のように『竹内君！』と呼ぶかと思います 懐かしい」と関係性をうかがわせる言葉で結んだ。



野村は神奈川出身。85年にデビューし、87年の映画「吉原炎上」や89年のNHK大河ドラマ「春日局」などに出演。90年からスタートした人気シリーズ、TBS系ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」では四女・葉子役を演じている。



（よろず～ニュース編集部）