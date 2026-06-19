ボーイズグループ「NAZE」が19日、東京・台場のZepp DiverCity Tokyoでデビューショーケースを行った。

中村倫也主演のTBSの1月期ドラマ「DREAM STAGE」に出演し、5月にミニアルバム「NAZE」でデビュー。アトは「ドラマ『DREAM STAGE』を無事に終えて正式にデビューしました！」と報告し「今日は本当のNAZEとしてみなさんにごあいさつすることができて本当にうれしいです」と笑った。

この日は、ドラマ劇中歌「Wanderlust」などをキレキレのダンスで披露し、ファンを沸かせた。ステージ序盤ではゆるキャラ「ちぃたん☆」が一日マネジャーとして登場し、おせっかいなドタバタ劇でメンバーやファンを笑わせた。

そして、ドラマで共演した中村や池田エライザ、岩瀬洋志から、メンバーにサプライズで激励のボイスメッセージが公開された。中村は「夢に向かってそのスタートラインから一歩一歩歩きだしたNAZEのみんな、これからも我々にバカでかい夢を見せてください」とエール。ユウヤは「本当の家族みたいな思い出ができて、またこうやって声を聞けて、本当に幸せを感じます」と喜んだ。

7人は現在、日本デビューに向けて準備中。最後にユウヤは「これからもっと僕たちは成長して、単独ライブ絶対にします！約束です！」と力強く宣言し、メンバーも「約束です！」「絶対です！」と、ファンに活躍を誓った。