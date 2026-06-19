武道キャスター

スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうも県内は真夏日となり暑かったですね。



平島気象予報士

この暑さの中、色鮮やかなアジサイが涼しげに咲いています。

射水市の太閤山ランドではきょうから「あじさい祭り」が始まりました。園内にはおよそ１５０種、２万株のアジサイが植えられています。初日のきょう、多くの人が訪れ、見ごろを迎えたアジサイを楽しんでいました。





来園者 女性２人組「癒やされます。やっぱりお花は良いです」来園者 老夫婦「今年はね、去年より鮮やかできれいです。特にね、紫がきれいやね」「アジサイにパワーをもらってさあきょうも元気！ファイトファイト」平島気象予報士きょう日中の最高気温は、富山空港で３０．４度を観測し真夏日となりました。武道キャスター汗ばむ陽気でしたね。平島気象予報士アジサイの見頃は来週末ごろまで続くということです。このアジサイを夜にも楽しんでもらおうと、期間中の毎週土曜日は開園時間を午後９時まで延長する「ナイトパーク」が実施されます。あじさいのライトアップがとても幻想的です。ひと足先に先週金曜日、準備の様子を取材してきました。日が暮れて辺りが暗くなる中、スタッフが照明の位置などを 念入りに確認していました。県民公園太閤山ランド 山口円華さん「エリア全体で虹色にしたくて。もうちょっと紫に寄せられますか。咲いているところ右側」「毎年咲くアジサイが変わってくるので、できるだけ期間を通して見頃のアジサイにライトが当たるよう調整してもらいました」武道キャスター昼とは違った風情が楽しめそうですね。平島気象予報士私もその場で見ていたんですが、光の当て方ひとつでアジサイが暗闇の中に浮かび上がる様子がとても印象的でした。県民公園太閤山ランド 山口円華さん「今年はあじさい祭り３５回目ということで、ライトアップも拡大しました。虹色ベンチをここに置くことにしまして、その色に合わせて背景の色も虹色にしてみました」「富山の初夏の風物詩として、太閤山ランドのアジサイを夜も含めて楽しんでもらえたらいいなと思います」平島気象予報士あじさい祭りは来月５日まで開かれています。武道キャスターそして気になる週末の天気はどうでしょうか？平島気象予報士雨の週末となりそうです。あす土曜日は梅雨前線が北上し、低気圧も東に進んできます。このため県内にも湿った空気が流れ込みやすくなるため、午後から次第に雨が降り出す予想です。夜には雷を伴って激しく降るもありそうです。あさって日曜日も前線は南下するものの低気圧の影響が残り、午前中を中心に雨が降りそうです。気象台はあす午後６時からあさっての午前中にかけて「警報級の雨が降る可能性が中程度ある」として注意を呼びかけています。予想される降水量はあす午後６時から２４時間で、東部西部ともに多いところで１００ミリとなっています。北陸地方も今週末には「梅雨入り」となる可能性が高く、いよいよ本格的な雨のシーズンが始まります。