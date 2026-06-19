J1水戸は19日、デンマーク1部ブレンビーからFW内野航太郎（22）が期限付き移籍加入することを正式発表した。期間は27年6月30日まで。

内野はクラブを通じて「今回の移籍に際し、尽力してくださったすべての方々に感謝いたします。再び茨城の地でプレーできること、大変うれしく思います。結果で示せるよう、全力で戦います。応援よろしくお願いします」とコメントした。

1メートル86の大型センターフォワードで、筑波大3年時の25年夏にブレンビーへ加入。今年3月に神戸へ期限付き移籍をし、百年構想リーグでは3試合に出場した。ブレンビーからは復帰要請が届く中、年間通じた試合経験を積むために日本でのプレーを選択。ブレンビーのユリウス・オーネゾルゲフットボールダイレクターは「慣れ親しんだ環境に留まることで、彼は継続性を保ち、成長を続け、貴重な試合経験を積み、キャリアの次のステップへと進むための最良の環境を得ることができるでしょう」と成長に期待を寄せた。

水戸はFC東京からDF木本恭生、J3栃木SCからDF岩崎博、鹿島からMF舩橋佑を獲得するなど補強を進めている。