俳優・中村倫也（３９）が主演を務めるＴＢＳ系ドラマ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」内で、中村がプロデュースする７人組グローバルボーイズグループとして注目を集めた「ＮＡＺＥ（ネイズ）」が１９日、都内でデビューショーケース「ＴＨＩＳ ＩＳ ＮＡＺＥ」を行った。

「ＮＡＺＥ」は韓国、日本、タイ出身のメンバーで構成される。４日にはデビューミニアルバム「ＮＡＺＥ」をリリースしたばかり。カイセイ（２２）は「デビューショーケースを日本でできてうれしい」と笑顔で、アト（２０）はアルバムに「今のありのままを詰め込んだ」と自信を見せた。

イベントではミニアルバムのタイトル曲「Ｐｅｐｐｌｅ Ｔａｌｋ」など、全５曲を全力パフォーマンス。サプライズもあり、中村から音声で「ＮＡＺＥ諸君、デビューおめでとう。今どんな気持ちですか？」と呼びかけられると、メンバーは「わー！？」と驚きの表情だった。

中村からは「数カ月前、私は彼らに『夢じゃ飯は食えない』というせりふをいいました。でも、われわれパフォーマンスをする人間はみな、夢追い人だと思います。そして、夢を見せる人であるべきだと思います。これからもわれわれファンにばかでかい夢を見せてください」と激励のメッセージが送られた。メンバーは「びっくりしました！」と驚きつつ、「ばかでかい夢を見せます！」と熱く決心していた。