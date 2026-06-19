ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガが勢揃い！　「ちいかわマルチバーム」全4種が登場

ギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）コスメシリーズ」から、「ちいかわ」のフェイスデザインを採用した「Lovisiaちいかわマルチバーム」が、6月19日に発売された。

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本商品は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの4キャラクターをモチーフにした手のひらサイズの多機能バーム。ぷっくりと立体的に各キャラクターの表情を再現したケースが特徴で、唇のほか髪や爪の保湿などにマルチに使用できる。

ラインアップは、ちいかわ（ホワイトティーの香り）、ハチワレ（キンモクセイの香り）、うさぎ（シトラスミントの香り）、モモンガ（サクラの香り）の全4種類。それぞれに異なる香りと保湿成分が配合されており、夏のエアコンや紫外線による乾燥対策にも役立つ仕様となっている。

保湿成分は、ちいかわにヒマワリオイル、ハチワレにマカデミアオイル、うさぎにスターフラワーオイル、モモンガにローズヒップオイルを採用し、いずれもホホバオイルとシアバターを共通配合している。

2018年7月にスタートしたLovisia ギフトコスメシリーズは、累計出荷数が520万個を突破。本商品の販売はちいかわらんど、ちいかわマーケット、全国のバラエティショップ等で順次開始し、同日10時からLovisiaオンラインショップでも取り扱う。

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノによるX発の漫画作品。講談社から『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで刊行されているほか、2022年4月よりTVアニメが『めざましテレビ』（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日には「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開も予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）