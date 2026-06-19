しなこ、自宅冷蔵庫に意外な必需品がびっしり「なくなったら困る」 自宅を初公開
人気インフルエンサーのしなこが、19日放送されたTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SP（後7：00）に出演。貴重な自宅映像を初公開した。
【写真】年上＆年下チームに分かれてプレゼン対決
この日は「Snow Man vs 小学生50人！衝撃プレゼンバトル」として、小学生が今気になっているテーマをもとに、Snow Manが“子どもが知りたい 大人ならではの面白プレゼン”で対決。向井康二は小学生に大人気のしなこのプライベートを紹介する流れに。
自宅VTRでは、普段、ピンクと紫を中心とした原宿ファッションを身にまとったしなこが、すっぴんかつ、5年間愛用しているグレーの部屋着姿で登場。「電気つけないんですよ」とどこか薄暗い部屋のなか、しなこは「母に作ってもらったご飯」として、サーモンや目玉焼き、きのこや野菜、玄米などヘルシーな料理を紹介。
スタジオの渡辺翔太が「夢壊れたわ」とヤジを飛ばす中、「仕事では甘いお菓子もだいすきですが普段は身体が資本」とプロフェッショナルな一面をみせた。
そして「恥ずかしい」としつつ、冷蔵庫も初公開。中にはさまざまな栄養ドリンクが積まれており「ユンケルです」と棚にまでびっしり。「なくなるのが嫌なんです。ユンケルがなくなったら困る。30歳になってから疲れがとれないんです」と毎日1回『ユンケル』1本を愛飲。「ユンケルなかったら老けるかも。“老けしなこ”になってる」と自虐していた。
【写真】年上＆年下チームに分かれてプレゼン対決
この日は「Snow Man vs 小学生50人！衝撃プレゼンバトル」として、小学生が今気になっているテーマをもとに、Snow Manが“子どもが知りたい 大人ならではの面白プレゼン”で対決。向井康二は小学生に大人気のしなこのプライベートを紹介する流れに。
スタジオの渡辺翔太が「夢壊れたわ」とヤジを飛ばす中、「仕事では甘いお菓子もだいすきですが普段は身体が資本」とプロフェッショナルな一面をみせた。
そして「恥ずかしい」としつつ、冷蔵庫も初公開。中にはさまざまな栄養ドリンクが積まれており「ユンケルです」と棚にまでびっしり。「なくなるのが嫌なんです。ユンケルがなくなったら困る。30歳になってから疲れがとれないんです」と毎日1回『ユンケル』1本を愛飲。「ユンケルなかったら老けるかも。“老けしなこ”になってる」と自虐していた。