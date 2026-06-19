オレが聞いた“うーやん伝説”とはーー 現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が19日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。「本当かうそかオレもよくわからない」としながらも印象に残っている宇野勝氏の逸話を紹介した。

それは門限を破った宇野氏が、当時監督の星野仙一氏に「罰金持ってこい」と言われ「罰金100万円を千円札で持っていった」という豪快な逸話。星野監督に「馬鹿にしてんのか!!」と怒られた宇野氏は「1万円札だって千円札だって100万円には変わりない」と言い返した“うーやん伝説”。

これには続きがあり、宇野氏が球団に「罰金払うんだから領収書ください」と要求すると、球団幹部が「誰だそんなこと言うやつは」と“指南役”を探ってきたので「落合さんです」と答えるとみんなが黙っていたという。

実際に落合氏は「罰金払うんだから領収書をもらっておけよと言ったのはある」と認めた。理由は「経費で落ちるから、もらった方は自由に使えないんだ。収入になっちゃうから」と税金問題に詳しい落合氏ならではのアドバイスだった。