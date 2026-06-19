サッカーのポルトガル代表で大エース・ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）を巡り「ＥＳＰＮ」ブラジル版が擁護記事を掲載している。

ポルトガルは１次リーグＫ組初戦（１７日＝日本時間１８日、米国・ヒューストン）で、コンゴに１―１でまさかの引き分け。ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）は目立った活躍ができず、同メディアは「ロナウドはピッチ上で全く存在感を示さなかった。チーム全体が彼のためにゴールを決めようとしているように見えた。そして、何も貢献していないにもかかわらず、彼は交代させられなかった」と伝えた。

ただ、Ｃ・ロナウドの功績を踏まえると「ポルトガル代表チームで背番号７が敬意をもって扱われる理由は理解できる」と分析。さらに「ロナウドほど、同世代の選手で自国代表チームのレベルを引き上げた選手はいない。メッシとエムバペは、既にトップレベルの代表チームで世界チャンピオンになった選手だった。ネイマールは、ブラジル代表チームにとってスター選手だったが、そのチームは歴史上、これほど低迷したことは滅多になかった」と指摘した。

その上で「ロナウドが２００３年にポルトガル代表としてプレーし始めて以来、ポルトガルはＷ杯出場を逃すことは一度もなかった。多くの選手に刺激を与え、彼らに自信を与えた。また、ポルトガル人選手にとって、かつてないほどヨーロッパの主要クラブへの移籍市場を切り開いた」との見方を示した。

ポルトガルのサッカー界に功績をもたらしたからこそ「ポルトガル人選手にとって、ロナウドにパスを出さないのは難しいだろう。そして、彼をベンチに置いておく勇気のある監督はいない」とばっさり。Ｃ・ロナウドの存在は偉大過ぎるようだ。