

ファジアーノ岡山

J1・ファジアーノ岡山が2026-27シーズンの開幕を前に初めて実施するヨーロッパ・オーストリアでのトレーニングキャンプの日程を発表しました。ドイツ・ブンデスリーガ1部のクラブとのトレーニングマッチも予定されています。

ファジアーノ岡山は2024年にJ1初昇格を果たし、2025-26シーズンはJ1・20チーム中13位、シーズン移行に伴い2026年2月～6月で行われた特別大会「J1・百年構想リーグ」では11位でした。

8月に開幕する2026-27シーズンを前に、ファジアーノ岡山はさらなる成長とグローバルな選手育成の強化などを目指し、クラブとして初めてヨーロッパ・オーストリアでのキャンプを実施します。

キャンプは7月10日から27日の日程で、オーストリア・チロル州バートヘリングで行われます。

またこの期間で、ドイツ・ブンデスリーガ1部のヴェルダー・ブレーメンのほか、ウクライナ1部のチームなどとトレーニングマッチを行うとしています。

ブレーメンは昨季ブンデスリーガ15位で、過去には元日本代表の奥寺康彦さんや大迫勇也選手らが所属するなどドイツの古豪として知られています。