理想のメリハリボディに♡ ハリとボリュームが出る「バスト＆ヒップ」専用コスメ特集

夏の肌見せコーデを楽しむなら、見えない部分のケアまで抜かりなく仕込んでおきたい♡ そこで今回は、うるおいやハリ感をサポートする「バストとヒップ」専用コスメを2つピックアップ。毎日のボディケアに取り入れて、水着やランジェリーが似あうメリハリボディを目指してみて！

夢のボン・キュッ・ボン♡ メリハリ感で沼 お肌を整えたその次は、メリハリのあるボディラインづくりを！ ハードな運動や食事制限はできなくても、「出るとこをぷりっと、引き締めたいパーツをすっきりと」をかなえるセルフケアアイテムを味方につけて磨きをかけよう。 Tシャツ 2,990円、ショートパンツ 4,390円／ともにZARA（ザラ）ハット 6,600円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト 新宿）ブルーリング、ピンクリング 各6,600円、パールリング 16,500円／ともにles bon bon（フーブス）

バスト＆ヒップケア ハリとボリューム、出しとこ♡ 肌のハリ感や弾力が美フォルムに直結するバスト＆ヒップは、専用コスメで念入りなケアを。理想の形をイメージしながらお手入れして、水着やランジェリーが似あうカラダへ♡

Item 【CLARINS】バスト ビューティー ジェル ぷるんとしたジェルが首から胸元にかけて、肌にうるおいとホールド感を与える。美フォルムとなめらかな質感を演出。 バスト ビューティー ジェル 50mL 10,230円／クラランス

Item 【BnD】バットプレミアムクリーム 保湿をしながら、赤みやザラつき、シワなど、お尻まわりで気になる肌悩みをケア。お尻以外にも全身に使えるマルチなクリーム。 BnD バットプレミアムクリーム 100mL 3,990円／POTEGAR Japan 撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣