理想のメリハリボディに♡ ハリとボリュームが出る「バスト＆ヒップ」専用コスメ特集
夏の肌見せコーデを楽しむなら、見えない部分のケアまで抜かりなく仕込んでおきたい♡ そこで今回は、うるおいやハリ感をサポートする「バストとヒップ」専用コスメを2つピックアップ。毎日のボディケアに取り入れて、水着やランジェリーが似あうメリハリボディを目指してみて！
夢のボン・キュッ・ボン♡ メリハリ感で沼
お肌を整えたその次は、メリハリのあるボディラインづくりを！
ハードな運動や食事制限はできなくても、「出るとこをぷりっと、引き締めたいパーツをすっきりと」をかなえるセルフケアアイテムを味方につけて磨きをかけよう。
バスト＆ヒップケア
ハリとボリューム、出しとこ♡
肌のハリ感や弾力が美フォルムに直結するバスト＆ヒップは、専用コスメで念入りなケアを。理想の形をイメージしながらお手入れして、水着やランジェリーが似あうカラダへ♡
Item 【CLARINS】バスト ビューティー ジェル
ぷるんとしたジェルが首から胸元にかけて、肌にうるおいとホールド感を与える。美フォルムとなめらかな質感を演出。
Item 【BnD】バットプレミアムクリーム
保湿をしながら、赤みやザラつき、シワなど、お尻まわりで気になる肌悩みをケア。お尻以外にも全身に使えるマルチなクリーム。
撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗
櫻井優衣