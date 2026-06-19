打撃コーチに招へいした宇野勝氏の打撃とはーー。現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が19日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。同僚、コーチとしてその実力を認めたうーやんの打撃について語った。

宇野氏の打撃について落合氏は「ちゃんとバットを振るっていうことじゃない。中途半端がないから。スライダーを打つのもうまかった。スライダーとバットの軌道が合うんだろうな。変化球を打つのもうまかった」と強みを説明した。

中日移籍当時は三遊間を組み、打順では4番と5番。つねに隣にいた存在が、1987年のドラフト後に一転した。「宇野の野球人生を狂わせたのが立浪（和義）なんだ」。1987年のドラフトで中日はPL学園の立浪和義氏を1位指名。将来性を考え、当時の星野仙一監督は、87年に遊撃手として3度目のベストナインに選ばれた宇野氏を遊撃手から二塁手に代え、立浪氏を遊撃手のレギュラーとした。

落合氏は「バリバリのレギュラーだよ。プロ野球界でもこんなことがあるんだなと思ったのは、あのときが初めてかな。一人の選手を育てるためにポジションを代えるっていうのは、今までなかったケースなんでね。それが見事に成功したって言えば成功したんだろうと思うけどね」と複雑な思いでポジション変更を見ていた。

持ち前の野球センスと守備範囲の広さで二塁守備も無難にこなした宇野氏。落合氏は「スローイングが確かだった。コントロールがいい。めちゃくちゃ真面目な男なんだ。真剣に野球を考えていたよ。だから監督になったときにコーチとして呼んだんだ」とあらためて招へい理由を説明した。