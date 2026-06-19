テレビ朝日系「アメトーーク！」が１８日、放送された。

この日は「芸人矢印トーーク〜実は前から思ってたけど…〜」を進行した。

レインボー・ジャンボたかおは「前から思っていたこと」として、女性芸人・ヒコロヒーが魅力的すぎると明かした。

ジャンボは「ヒコロヒーさん、本当、気をつけてほしいというか…。俺、初めて（番組で）ご一緒した時も隣同士だった。ヒコロヒーさんと。座るときに『よろしくお願いします』って言ったら、（ヒコロヒーが）口を抑えてて。『ごめんな…。今、ちょっとコーヒー飲んで、タバコ吸ったから口臭いかもしれへん…』って。俺、単純すぎて。その日、ヒコロヒーさんとキスする夢を見たんです…」と明かし、ヒコロヒーを笑わせた。

さらにジャンボは「その後も飲み会で。また、こう、（ヒコロヒーが）すごい回したり気配りするんですけど。俺も後輩だからやってたら『ジャンボ偉いな…。めっちゃ気配りできるやん！』とか言ってくださるんですよ」と述懐。

「その後、ラジオにそのまま呼んでくださって。ヒコロヒーさんが『いや、ジャンボはすごいわ』みたいな３０分ぐらい褒めてくださって。『ヒコロヒーさん、ありがとうございます！』って言ったら、ラジオの最後。『よし、決めた！あたしジャンボと結婚するわ！』って。それに対して、普通だったら『いや、ちょっと！するか！』みたいな。でも、俺、すっごいドキドキしちゃって『あ。いや…、いや…。それはダメだと思います…』って」とガチ照れしてしまって芸人としての返しができなかったことを明かして笑わせた。

ジャンボは「ちょっと気を付けてほしいです。あまりにも魅力ある…」と話していた。