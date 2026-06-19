軽トラ女子として知られるGカップのグラビアモデル三田悠貴さんが、週刊SPA!6月23・30日合併特大号（扶桑社）の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場しました。



【写真】超絶プロポーションだけでなく「大人ナチュラル」も三田悠貴さんの魅力です

三田さんがこのグラビア企画に登場するのは2回目。デビュー間もない頃に出演した前回から約1年を経て、さらに磨きのかかった表現力を披露しています。「人は他人から見られることでキレイになる」といわれるように、三田さんは前回の出演時と比べて表情のいっそう豊かになり、その見事なプロポーションも込みで、グラビアンたちも大絶賛しました。（撮影／唐木貴央 ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／佐賀愛衣）



三田さんはSNSに「 2度目のグラビアン魂 しっとり大人な雰囲気のグラビアになってます あんなのやこんなのや♡たっぷり味わってくださいね♡」「最近はしっとり顔が課題です でもこの日はキマった」「発売中の週刊SPA この衣装の横から見たときがもう」「どんな衣装も変幻自在 お気に入りの衣装はみつかりましたか？」などと投し、撮影時の画像を公開。布が小さすぎてGカップがほとんど露わのバンドゥビキニやバスト付近がV字カットされた過激ハイレグワンピ、純白ランジェリーなどを大胆衣装を難なく着こなす彼女はリアル美の女神です。



同号の表紙と特別付録の「夏さきどりフォトブック」には、コスプレイヤーのえなこさんが登場。「美女地図」には元SKE48の江籠裕奈さん、「推し撮」には花咲楓香さん、「メルヘンか、小悪魔か」には阿比留あんなさんが登場、紙面を彩っています。



【三田悠貴さんプロフィル】

1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。B96・W59・H88。血液型A型 リップ所属。1st写真集『み・た・い？』、電子版写真集『side-B：昼からみ・た・い？』『side-B：夜もみ・た・い？』。最新DVD『三田ちゃんパラダイス』（アイドルワン）が発売中。祖父より譲り受けた軽トラで全国行脚。愛車での旅の様子は『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』（CBCテレビ）、YouTubeチャンネル「軽トラ女子全国旅」で公開中。最新情報はX（@mitachan_y）、Instagram（mitachan_y）