【人生逆転！私の勝ち】「娘が笑っていればいいの」違う違う、姉は偽善者！＜第20話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第20話 私はそう思えない！思いたくない！！！
【編集部コメント】
ハルミさん……。なんだか聞いていて、胸が痛くなってしまいます。ハルミさんだってアキナさんみたいな考え方をしたかったかもしれません。けれどそれができなかった。いや、そういう価値観を養えるような環境ではなかったのかもしれません。そう考えると、ハルミさん自身もある意味被害者なのではないでしょうか。アキナさんの元から逃げ出したハルミさん。果たして彼女の行き先は……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第20話 私はそう思えない！思いたくない！！！
【編集部コメント】
ハルミさん……。なんだか聞いていて、胸が痛くなってしまいます。ハルミさんだってアキナさんみたいな考え方をしたかったかもしれません。けれどそれができなかった。いや、そういう価値観を養えるような環境ではなかったのかもしれません。そう考えると、ハルミさん自身もある意味被害者なのではないでしょうか。アキナさんの元から逃げ出したハルミさん。果たして彼女の行き先は……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙