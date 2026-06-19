長崎市の県立長崎鶴洋高校の生徒が、56日間の遠洋航海実習を終えて帰港しました。

未来の水産業を担う高校生たちにとって、貴重な経験になったようです。

18日(木)長崎港に到着したのは、遠洋航海の実習船「海友丸」です。

船の航海士や機関士を目指す長崎鶴洋高校水産科の3年生6人が、56日間の航海実習を終えて帰ってきました。

（実習を終えた生徒）

「自分の進路として考えているのも漁業に関することなので、この実習で培ったことを生かしていきたいと思っている」

（生徒の母）

「このままたくましくいろんな航海をしてもらって、自分の好きな進む道をしっかり歩んで行ってほしい」

生徒たちは、アメリカ・ハワイ西の海域で「マグロのはえ縄漁」を実践。

静岡県の焼津港では、水揚げ作業などを見学したということです。

（実習を終えた生徒）

「やっと日本に帰って来れたという感じでうれしい。マグロを持ち上げたりするのが大変だった。

実際、釣り上げた時は “わーっ”という感じ。楽しかった」

冷凍して持ち帰ったマグロは、ツナの缶詰に加工して10月の文化祭で販売する予定です。