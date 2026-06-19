１９日のＴＢＳ「ラヴィット！」にゲスト出演した１８歳女子のキャラが話題になっている。

番組初出演のＯＮＥ ＬＯＶＥ ＯＮＥ ＨＥＡＲＴ藤咲碧羽。可憐なビジュで元気に挨拶。フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」の企画で圧倒的な歌唱力と天然キャラで人気急上昇中と紹介され、元々歌手として推していたというファーストサマーウイカが「まさかバラエティでこんなに跳ねるとは」と驚いた。

「ラヴィット！」でも自由すぎるマイペースな発言を連発し、川島明から「いま誰に向かってしゃべってる？」「なぜカンペを読んでくれないんだろう？」と突っ込まれて笑いが起こった。一方で歌唱ゲームでは、別人のような雰囲気で「紅蓮華」（ＬｉＳＡ）を熱唱した。

ネットでも話題になり「あの子か！」「遂にラヴィット！に来た」「めちゃくちゃおもろい」「藤咲碧羽ちゃん面白すぎるんだが なにこの子！好き」「朝から可愛い嬉しい！」「可愛いのに面白い」「売れルートきたで！」「またラヴィットに呼ばれるだろうな」「シーズンレギュラー決定やなｗ」「歌うまい」「初めて見たけど面白い子すぎるｗ」と反応する投稿が集まった。