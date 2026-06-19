タレントのりんごちゃんが公開した最新ショットに、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】りんごちゃん、ダイエットのビフォアフ＆最新ショット

2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組『熱狂マニアさん！』で、運動せずに缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦したりんごちゃん。

その結果、体重は88kgから81.5kgとなり、6.5kgの減量に成功した。2カ月後にも同じ番組でダイエット企画第2弾に挑戦し、低糖質・低カロリー食材に置き換える方法で76.3kgから72.9kg、5日間で3.4kg減量。

ダイエット前から約15kg減量したビフォーアフター写真も注目されていた。6月13日にもダイエット企画に挑戦し、3日間で2kg減量している。

りんごちゃんが公開した最新ショットにさまざまな反響

Instagramでは、デコルテあらわな金髪ショットや、ミニスカコーデなど、さまざまな姿を披露しており、18日はカメラ目線でほほえむ写真や、白を基調としたコーディネートでポーズを決める姿など、収録現場での様子を公開した。

この投稿に、「痩せましたね!!」「ダイエット順調なんだねっ！」「すごーい綺麗！」「尊敬だよー！」「ますます美人さんになりましたね〜」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）