宇野勝氏に託した得点機ーー。現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が19日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日選手時代の同僚だったうーやんこと宇野勝氏の勝負強さに好機を託したシーンを振り返った。

中日移籍3年目、1989年6月11日の広島戦（浜松）7回無死一、二塁で初球を三塁前に転がした。「うーやんに、オレは送るから必ず点を取れよって言って打席に入った」。移籍後初で、ロッテ時代の1981年以来8年ぶりの犠打を自身で選択した。

宇野氏は1984年に2リーグ制以降では遊撃手として唯一の本塁打王を獲得している。4番・落合のあとを打つ、5番・宇野への信頼は特別だった。

「腰の状態がめちゃくちゃ悪いときで、バットを振れるような状態ではなかった」と理由を明かしたが、5回の前打席では追撃の10号本塁打を放っていた。2点リードの展開でも、さらに貴重な追加点を奪うために選んだ、うーやんへ確実につなぐバントだった。宇野氏も期待に応え、犠飛でリードをひろげ試合は6-3で勝利。37年前のシーンを昨日のことのように口にした落合氏にとって思い出深いバントだった。