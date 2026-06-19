あさって21日日曜日は、父の日です。どんなプレゼントをしようか考えている方もいらっしゃるかもしれません。今年はどんなプレゼントが人気なのか？取材してきました。

Q.どんなお父さん？

（高校2年）「すごく頼りになるけど子どもっぽい。肩たたきとかお父さんが好きなアイスを買ってあげたい」

（20代）「仕事が好きでずっと仕事している、よく仕事してすごいと思う」

（小学6年）「ギターが上手。ライブで一緒にバンド演奏できて良かった」

（父）「にぎやか。みんな仲いい」

みなさん、少し照れながらも、お父さんへの思いをお話してくれました。

一方で、お父さんたちは・・・

（60代）「（去年）娘から初めて旅行券をもらった」

Q.今年期待することは？

「特にない。元気にやってくれたらいい」

（60代）「息子夫婦や娘、孫たちもいるので絵をもらったり」

Q.今年は？

「枕をもらった。自分では値段を抑えたものを買うので、ちょっといいものをもらうとすぐ眠れる」

父の日コーナーが特設 人気があるのは…

鹿児島市のマルヤガーデンズにあるロフトです。暑い夏を乗り切るグッズや、おつまみセットなど、父の日コーナーが特設で作られていました。

特に人気なのが…

（鹿児島ロフト 岩元昌子さん）「タンブラー。キンキンに冷やして飲み物が飲める」

そして、近年人気があるのは…

（鹿児島ロフト 岩元昌子さん）「リカバリーウェア BAKUNE」

着て寝るだけで、からだの疲れが回復するというパジャマです。

日曜日の「父の日」。日頃の感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。

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