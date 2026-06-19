一生モノのコートはどう選ぶ？「基本の5着」と「丈」で楽しむ究極の着回し術

2026年5月に発売された『アイテム 歴史 スタイル 専門用語 デザイン すべてがイラストでわかる ファッション事典』の著者、文化学園大学 高村是州教授への特別インタビュー。今回は、秋冬ファッションの主役である「コート」の選び方について実践的なアドバイスを伺いました。季節はすこし先ですが、おしゃれを楽しむヒントをお届けします。

迷ったらこれ！ 揃えておくべき「基本のコート５着」

――コートは種類が多いけれどたくさん買うものでもないので、どれを買うべきか迷ってしまいます。持っておくべき「基本のコート」はありますか？

高村先生：持っておいてほしい基本のコートは５つあります。それは「チェスターコート」「ダッフルコート」「トレンチコート」「ピーコート」、そして「ダウンジャケット」です。

まずは、この５つの基本アイテムを、肌を美しく見せてくれる「基本色（モノトーン、紺、茶、ベージュ）」で揃えてみるのをおすすめします。この基本の形と色を押さえておけば、どんなシーンでも美しく着こなすことができます。

――基本色で一通り揃えてしまった後は、どのように変化をつけていけばいいのでしょうか？

高村先生：基本色で揃えたら、今度は「丈（レングス）」の違いで選んでみてください。

ディテールというと、ジャケットの襟の形やポケット、ベルトなどに目が行きがちですが、服の「丈」を変えるだけで、デザインや印象はこんなに変わるのかと驚くはずです。全体のシルエットを司る「丈」も、ファッションの重要なディテールのひとつなんですよ。

印象を劇的に変える隠れたディテール「丈（レングス）」

――丈を変えることで印象が変わる具体例はありますか？

高村先生：たとえばトレンチコートがいい例です。数年前まではロングコートが主流でしたが、最近では丈がすごく短いトレンチコートもたくさん出ていますよね。

丈が短くなることで、そのままワンピースのように着て脚を出してブーツを合わせたり、逆に太いワイドパンツを合わせたりと、これまでとは全く違う新しい着こなしが生まれます。襟がダブル、ベルトをする、というトレンチコートの基本的なディテールは同じなのに、丈が違うだけでこんなにも広がりが出るんです。



シルエットは輪かくのこと。トップスとワンピースのシルエットは、身頃と袖で構成されます。



――なるほど。「丈」を変えることで、ファッションの楽しみ方はどう広がりますか？

高村先生：丈の長さの流行は、10年単位くらいで長くなったり短くなったりを繰り返してきました。現在は、長丈から短丈への移行期にあります。

たとえばトレンチコートが好きなら、自分の年齢や流行のサイクルを軽やかに受け流しながら、その時代ごとの丈感の違いを楽しんでいけばよいのではないでしょうか。

「今年の流行はショート丈だから短めにしよう」「落ち着いた年齢になってきたから、肌見せを少し抑えて少し長めのマキシ丈にしてみよう」というように、基本のスタイルは守りつつ丈で遊ぶ。そうすることで、自分らしさを失うことなく、服をアップデートしていくことができます。

あれこれと新しいデザインを追いかけるではなく、服のルーツやディテールを知り、自分のベースとしてコートをずっと長く愛していく。それもファッションのすごく豊かな楽しみ方だと思います。

（第３回へ続く）

